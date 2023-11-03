Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Путин выводит Россию из договора о запрещении ядерных испытаний
США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний с Россией в 1996 году, но не смогли ратифицировать договор, как это сделала Россия в 2000 году

реклама

Президент России Владимир Путин недавно принял закон, который официально выводит Россию из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот договор, первоначально подписанный в 1996 году и ратифицированный Россией в 2000 году, был охарактеризован российскими официальными лицами как попытка установить шаг к равенству с западными державами.
Стоит отметить, что, хотя Соединенные Штаты первоначально подписали ДВЗЯИ вместе с Россией, они не приступили к ратификации договора и выполнению его положений. Кроме того, несколько других стран, включая Китай, Израиль, Иран и Северную Корею, не завершили свою приверженность этому договору.

Решение России выйти из ДВЗЯИ согласуется с сигналами президента Путина, который выражал намерения сделать это с начала конфликта на Украине. Этот шаг был должным образом одобрен как нижней, так и верхней палатами российского парламента в октябре.

В связи с этим президент Путин в прошлом месяце наблюдал за военными учениями, в ходе которых имитировался ядерный удар в ответ на потенциальную ядерную атаку. Это учение включало в себя многочисленные учебные пуски баллистических и крылатых ракет и было продемонстрировано по российскому государственному телевидению, причем Путин координировал учения по видеосвязи с высшими военными чинами.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков упомянул в прошлом месяце, что Москва продолжит придерживаться запрета на ядерные испытания и возобновит такие испытания только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми. Кремль также указал на недавние ядерные испытания в США, проведенные в октябре, в ходе которых использовались химические вещества и радиоизотопы для проверки новых моделей прогнозирования взрывов, направленных на обнаружение атомных взрывов в других странах.

#россия #сша #ядерные испытания #договор двзяи
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
39
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
65
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
12
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
48
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2
Ближний Восток на грани военной катастрофы: растущее напряжение и возможные последствия
+
Шойгу: несмотря на поставки западного оружия, Киев терпит поражение
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
2
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
33
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
20
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
3
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15

Сейчас обсуждают

Mur
11:30
Сдалась Путину эта Армения. До этого он туда особо не рвался, а после принятия ей римского статута тем более. Можно сидеть на пяти стульях, но невозможно, чтобы никто с одного из них тебя не скинул.
Ереван предложил Москве подписать соглашение, обходящее требования МУС
Гвоздь
11:29
а как же ты при 55 играл в Алан Вейк 2?
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Гвоздь
11:26
ага, у человека деньги были Приору купить, а на билет денег нет, 200 км пешодралом, попахивает Шешиным враньем
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Апшеронский скакел
11:26
Максимальная нагрузка у тебя - это игры? Ты же в жизни не кодировал даже ничего
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Апшеронский скакел
11:25
Как цыгане пëрлись :D :D :D
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Блейд
11:25
Так а в чём смысл? Проц выше 60 градусов не греется при максимальной нагрузке. Купить для понтов что ли?
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Гвоздь
11:25
Хватит жрать котов, изверг.
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Блейд
11:24
Хватит комментарии редактировать и скринить
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Апшеронский скакел
11:23
Шеша, ты бы кулер нормальный купил для начала
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Юрий
11:23
Так и не услышал ответ на поставленный перед самим собой автором вопрос -а зачем всё это? И я уже которую статью спрашиваю - в чем смысл? Чимбал, отвечайте.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем