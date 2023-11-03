США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний с Россией в 1996 году, но не смогли ратифицировать договор, как это сделала Россия в 2000 году

Президент России Владимир Путин недавно принял закон, который официально выводит Россию из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот договор, первоначально подписанный в 1996 году и ратифицированный Россией в 2000 году, был охарактеризован российскими официальными лицами как попытка установить шаг к равенству с западными державами.

Стоит отметить, что, хотя Соединенные Штаты первоначально подписали ДВЗЯИ вместе с Россией, они не приступили к ратификации договора и выполнению его положений. Кроме того, несколько других стран, включая Китай, Израиль, Иран и Северную Корею, не завершили свою приверженность этому договору.



Решение России выйти из ДВЗЯИ согласуется с сигналами президента Путина, который выражал намерения сделать это с начала конфликта на Украине. Этот шаг был должным образом одобрен как нижней, так и верхней палатами российского парламента в октябре.



В связи с этим президент Путин в прошлом месяце наблюдал за военными учениями, в ходе которых имитировался ядерный удар в ответ на потенциальную ядерную атаку. Это учение включало в себя многочисленные учебные пуски баллистических и крылатых ракет и было продемонстрировано по российскому государственному телевидению, причем Путин координировал учения по видеосвязи с высшими военными чинами.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков упомянул в прошлом месяце, что Москва продолжит придерживаться запрета на ядерные испытания и возобновит такие испытания только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми. Кремль также указал на недавние ядерные испытания в США, проведенные в октябре, в ходе которых использовались химические вещества и радиоизотопы для проверки новых моделей прогнозирования взрывов, направленных на обнаружение атомных взрывов в других странах.