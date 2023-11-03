Долгожданный финал аниме "Атака на Титане" находится в непосредственной близости. Манга, стартовавшая в 2009 году, вызвала всемирные дискуссии, особенно благодаря своему спорному и трагическому завершению в 2021 году.

Выход заключительного эпизода аниме "Атака на титанов" запланирован менее чем через неделю. Манга, выход которой начался в 2009 году, вызвала широкое обсуждение, особенно из-за ее противоречивого и трагического завершения в 2021 году. Концовка была воспринята неоднозначно: некоторые фанаты сочли ее неудовлетворительной, а другие сочли оправданной. Первоначально сериал рассказывает о миссии Эрена Йегера по уничтожению всех титанов, но в 4 сезоне принимает неожиданный оборот. Поспешный характер финала побудил мангаку Хадзиме Исаяму выразить обеспокоенность судьбой сериала и принести извинения.

Тем не менее, "Атака на Титана" по-прежнему высоко ценится как один из лучших сериалов аниме и манги, знаменующий собой кульминацию десятилетнего путешествия. Официальный сайт аниме "Атака на титанов" опубликовал заявления мангаки, режиссера и музыкальных исполнителей.

Режиссер Юитиро Хаяси прокомментировал: "Аниме "Атака на Титанов" наконец-то приближается к своему завершению. В течение последних четырех лет я был предан этому проекту, постоянно стремясь вперед. Мы приложили к этому все мыслимые усилия, и я считаю, что конечный продукт является кульминацией нашей непоколебимой страсти. Благодаря новому сценарию от Исаямы-сэнсэя, проникновенной игре актеров и включению идеально подходящей музыки, я призываю вас полностью погрузиться в этот опыт".



Финал, 85-минутный эпизод, выйдет в эфир 5 ноября и будет доступен по всему миру на Crunchyroll после его трансляции в Японии.