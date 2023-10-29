Бывший разработчик Rockstar по имени Тони Гоуленд предлагает уменьшить размер игрового мира в GTA 6, делая его более плотным и запоминающимся для игроков.

За последнее десятилетие преданные энтузиасты франшизы Grand Theft Auto, вероятно, потратили множество часов, путешествуя по обширному открытому миру Лос-Сантоса в GTA V. Хотя это и не самая большая игровая карта на сегодняшний день, она обладает значительными размерами, часто требующими длительных поездок на работу (на автомобиле, самолете, плавсредстве или другими средствами) между игроком и его целями. Некоторые регионы, несмотря на попытки Rockstar заселить весь мир, остаются относительно открытыми и лишенными значимого контента. Тони Гоуленд, бывший разработчик Rockstar с портфолио, включающим вклад в такие игры, как Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars и Red Dead Redemption, высказал точку зрения на желаемое направление развития GTA 6. В интервью PCGamesN он выступил за создание более компактного и густонаселенного игрового мира, который возродил бы незабываемые впечатления от навигации по оригинальным играм Grand Theft Auto.



Кроме того, Гоуленд прокомментировал значительные утечки, которые повлияли на проект GTA 6 в конце прошлого года, что привело к несанкционированному распространению примерно 100 гигабайт контента из Rockstar Games.



Как давний поклонник серии Grand Theft Auto, я отдаю предпочтение более концентрированной городской среде, напоминающей о таких местах, как Нью-Йорк (как показано в GTA IV) или Лондон.