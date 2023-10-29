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Levi
Google Maps добавляет ИИ-функции для планирования поездок на iPhone
Google Maps добавляет множество новых функций искусственного интеллекта для iOS, благодаря чему пользователи могут упростить процесс планирования поездок и видеть свои маршруты до прибытия

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Google Maps представляет ряд новых функций искусственного интеллекта для пользователей iOS, направленных на оптимизацию процесса планирования поездки и заблаговременное предоставление подробной информации о маршруте. Хотя iPhone поставляются с предустановленными картами Apple Maps, Google Maps предоставляет надежную альтернативу, которая легко интегрируется с учетной записью пользователя Google и экосистемой.

Внимание Google к разнообразным функциям, включая социальные элементы и интегрированные возможности, такие как планирование поездок, делает его предпочтительным выбором для многочисленных преданных своему делу пользователей карт.

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Одной из новых функций Google Maps, которая станет доступна в ближайшие несколько месяцев в 12 странах, включая Канаду, Францию, Германию и Соединенные Штаты, является иммерсивный просмотр маршрутов. Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, создана для повышения удобства планирования поездок, поощрения рационального выбора и предоставления своевременных рекомендаций по мероприятиям.

Кроме того, Google Maps предназначен для улучшения понимания пользователями своего окружения по прибытии в нужное место. Независимо от того, выходят ли люди со станции метро и нуждаются в ориентации, или исследуют новый район в поисках ближайшей кофейни, другая функция, ранее известная как поиск в режиме реального времени, а теперь называемая Lens in Maps, использует искусственный интеллект и дополненную реальность, чтобы помочь пользователям быстро адаптироваться к окружающей среде.

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Выбрав значок объектива в строке поиска и подняв свой телефон, пользователи могут получить доступ к информации о близлежащих банкоматах, станциях общественного транспорта, закусочных, кофейнях и магазинах розничной торговли. Начиная с этой недели, эта функция "Объектив в картах" распространяется на более чем 50 новых городов, включая такие города, как Остин, Лас-Вегас, Рим, Сан-Паулу и Тайбэй, что является самым масштабным внедрением этой функции на сегодняшний день.

#google #iphone #ios #google maps #искусственного интеллект
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