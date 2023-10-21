В ближайшие выходные ожидаются два урагана, один из которых "Тэмми" на Атлантическом океане, а другой "Норма" в восточной части Тихого океана, приближающиеся к берегу.

Ожидается, что в ближайшие выходные на сушу обрушатся два урагана в двух различных океанских бассейнах, а именно "Тэмми" в Атлантическом океане и "Норма" в восточной части Тихого океана.



Ни один из этих ураганов не представляет прямой угрозы Соединенным Штатам. Однако ураган "Норма" вызвал необходимость в объявлении предупреждений об ураганах в Мексике, охватывающих известный курортный город Кабо-Сан-Лукас. Аналогичным образом, "Тэмми" привела к выдаче предупреждений об ураганах для части Подветренных островов, цепочки из множества островных государств, расположенных между Карибским морем и открытой Атлантикой.

По состоянию на 11 часов вечера по восточному времени, поступившее в пятницу вечером от Национального центра ураганов, "Тэмми" был отнесен к урагану 1-й категории с устойчивым ветром скоростью 80 миль в час. В настоящее время его центр находится примерно в 55 милях к востоку от Мартиники. Прогнозируется постепенное усиление по мере того, как "Тэмми" продолжит свой курс через Подветренные острова. Ураганные ветры ураганной силы распространяются вширь на расстояние до 25 миль от его центра, в то время как тропические штормовые ветры имеют протяженность до 125 миль.



Ожидается, что "Тэмми" будет проходить вблизи Подветренных островов или над их частями в течение субботней ночи, после чего в воскресенье направится на север к северу от северных подветренных островов.