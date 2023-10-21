Грузовая колонна, перевозящая гуманитарные грузы, включая продукты питания, воду и медикаменты, начала движение в направлении сектора Газа из Египта через пограничный пункт Рафах в субботу утром

Колонна грузовиков, груженных гуманитарными грузами, включая продовольствие, воду и медикаменты, начала въезд в Газу из Египта через контрольно-пропускной пункт Рафах в субботу утром.



Сообщается, что примерно двадцать грузовиков пересекли египетскую границу, перевозя продовольствие, которое Организация Объединенных Наций охарактеризовала как необходимое для выживания многочисленных людей в Газе.

Тем не менее, гуманитарные организации выразили мнение, что эта первоначальная доставка помощи представляет собой лишь незначительный вклад в удовлетворение существенных потребностей тех, кто проживает в осажденном анклаве. Следовательно, директивные органы выступают за устойчивое распределение товаров первой необходимости.



Контрольно-пропускной пункт Рафах, единственная граница с Газой, не находящаяся под контролем Израиля, также может открыться в субботу утром для выезда иностранных граждан, как указано посольством Соединенных Штатов в Израиле.



"Ситуация остается динамичной и нестабильной, с непредсказуемой обстановкой в области безопасности", - заявило посольство в рекомендациях по безопасности для американских граждан, предупредив, что любое открытие границы может привести к беспорядочной и хаотичной ситуации.