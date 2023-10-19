Израильские военные объявили, что они провели атаку по военным целям, принадлежащим организации "Хезболла", в районе границы с Ливаном.

Израильские военные сообщили, что они нанесли удары по военным объектам, связанных с организацией "Хезболла", в приграничном районе, прилегающем к Ливану. Эти операции были предприняты в ответ на недавние инциденты, связанные с запуском управляемой противотанковой ракеты по городу Рош-Ханикра на севере Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) далее заявила, что эти действия были предприняты в ответ на инциденты со стрельбой по Израилю, имевшие место накануне. Ситуация вдоль северной границы Израиля становится все более напряженной из-за продолжающегося конфликта с ХАМАСОМ в секторе Газа. В этот период из Ливана были запущены ракеты по северным израильским общинам, а группировка "Хезболла" совершила нападения на несколько израильских военных постов вдоль границы.



Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана было выпущено девять ракет, в результате чего в Кирьят-Шмоне и близлежащих районах зазвучали сирены. Система противовоздушной обороны "Железный купол" Армии обороны Израиля перехватила четыре из этих ракет. Одна ракета упала в северном городе, не причинив никаких травм или разрушений.