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Levi
Результаты парламентских выборов в Польше вызвали оптимизм в Вашингтоне
Администрация президента Байдена не выражает открытой радости по поводу изменений в правительстве Польши, которые произошли на выборах на этой неделе. Однако, согласно анонимным источникам внутри администрации, они приветствуют этот поворот

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Администрация Байдена воздержалась от открытого празднования недавних изменений на выборах в Польше, где правое правительство, по-видимому, было заменено оппозиционными партиями, главным образом возглавляемой Гражданской коалицией под руководством Дональда Туска.

По словам трех чиновников в администрации Байдена, которые предпочли остаться анонимными из-за отсутствия публичного разрешения комментировать выборы в другой стране, этот неожиданный сдвиг воспринимается как позитивное событие для Украины и победа демократических принципов в Европе.
Итоги выборов, которые стали известны в воскресенье, удивили многих наблюдателей, особенно учитывая утверждения о том, что правящая партия "Право и справедливость", которую характеризуют как правую, использовала государственные ресурсы и средства массовой информации, чтобы повлиять на электоральный ландшафт в свою пользу. Кроме того, Польша недавно объявила о приостановке поставок оружия в Украину на фоне продолжающегося торгового спора.

Этот результат выборов потенциально может улучшить отношения между Соединенными Штатами и Польшей, а также укрепить связи между Варшавой и Брюсселем. И Вашингтон, и Европейский союз становились все более обеспокоенными авторитарными наклонностями действующей партии, которые на протяжении многих лет приводили к конфронтации между Польшей и Брюсселем, когда на карту было поставлено значительное финансирование ЕС.

По словам представителя Билла Китинга, "Эти выборы действительно подчеркивают Польшу как крепкую демократию, основанную на широком участии, где выборы имеют большое значение и где общие ценности ЕС и США однозначно укрепляются".

#сша #польша #байден #выборы
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