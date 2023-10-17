Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ХАМАС готов освободить заложников, находящихся у них в Газе, при условии, что Израиль прекратит свои авиаудары.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что группировка боевиков ХАМАС готова освободить пленников, которых она в настоящее время удерживает в Газе, при условии прекращения Израилем авиаударов.



Израиль сообщил в понедельник об увеличении числа заложников, удерживаемых ХАМАСом, до 199 человек, включая детей, пожилых людей и, как полагают, граждан США.

ХАМАС готов освободить заложников при условии прекращения израильских авиаударов. Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, заявил на прошлой неделе, что существует "очень небольшое" число американцев, которые, как полагают, удерживаются в качестве заложников, хотя у него не было доказательств их жизни и конкретных подробностей относительно их местонахождения и состояния.

Во время пресс-конференции председатель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что ХАМАС заявил о своей готовности продолжать сопротивление, подтвердив свою военную способность к устойчивому сопротивлению на местах в течение длительного периода. Госдепартамент предостерегает американцев от поездок в Газу и рекомендует пересмотреть поездки в Израиль и на Западный берег.

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ХАМАС начал свое наступление более недели назад, что побудило Израиль объявить состояние войны против этой группировки. Израиль заявил, что 1400 израильтян были убиты. Также были убиты 2750 палестинцев и еще 9700 ранены, по данным Министерства здравоохранения Газы.