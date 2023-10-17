На границе Египта с Газой в понедельник фиксировалась стоянка грузов с гуманитарной помощью, в связи с просьбами жителей о помощи

Грузовики с гуманитарной помощью были задержаны на границе между Египтом и Газой в понедельник. Жители и гуманитарные организации запрашивали предметы первой необходимости, такие как вода, продовольствие и топливо для генераторов в секторе Газа, который был строго закрыт Израилем после недавних действий ХАМАСА. Больницы находились под угрозой отключения электроэнергии, и значительное число палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и искали еду. Израиль продолжал наносить авиаудары по Газе, и были опасения по поводу потенциального наземного вторжения. Тем временем боевики ХАМАС продолжали обстреливать ракетами, и напряженность вблизи израильско-ливанской границы обострилась.

Уже более недели Израиль препятствует ввозу грузов в Газу, уделяя особое внимание контрольно-пропускному пункту Рафах, который соединяет Газу с Египтом. Посредники добивались прекращения огня, чтобы облегчить доставку помощи и эвакуацию оказавшихся в ловушке иностранцев. Ранее израильские авиаудары привели к закрытию контрольно-пропускного пункта Рафах, и в понедельник поступили сообщения о еще одном израильском ударе по этому контрольно-пропускному пункту.



Израиль также эвакуировал города вблизи своей северной границы с Ливаном, где произошли перестрелки с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром обороны Израиля, а президент Джо Байден рассматривал приглашение премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Израиль.