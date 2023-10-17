США направляют 2000 морских пехотинцев у берега Израиля. Пентагон также готовит войска для возможного развертывания в регионе.

Контингент из 2000 морских пехотинцев и моряков Соединенных Штатов находится на пути к водам, прилегающим к побережью Израиля, и Пентагон ведет подготовку к возможному размещению американских войск в Израиле. Эта эскалация военного присутствия Соединенных Штатов в регионе является ответом на продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАСом и направлена на предотвращение дальнейшего расширения этого конфликта.



Два представителя министерства обороны, знакомые с планом, подтвердили отправку сил быстрого реагирования, которые усилят растущее присутствие американских военных кораблей и вооруженных сил вблизи Израиля. Цель этих действий состоит в том, чтобы донести послание сдерживания до Ирана и ливанской военизированной организации "Хезболла".

В воскресенье вечером министр обороны США Ллойд Остин отдал приказы примерно 2000 военнослужащим подготовиться к потенциальному развертыванию в Израиле. Их роль в первую очередь будет заключаться в оказании медицинской помощи и материально-технического обеспечения, о чем сообщают многочисленные представители министерства обороны.



В совокупности эти меры направлены на предотвращение более широкого регионального конфликта. Однако они также влекут за собой риск усиления вовлеченности США в конфликт, от прямого военного вмешательства в который администрация Байдена старается воздерживаться.



Официальные лица подчеркнули, что Соединенные Штаты в настоящее время не намерены развертывать сухопутные войска для активного участия в продолжающемся конфликте между Израилем и ХАМАСом, который, как предупредили израильские власти, может быть затяжным и трудным.