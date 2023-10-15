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Levi
Израильские военные заявляют, что жители Газы еще могут эвакуироваться на юг
В воскресенье израильская военная служба объявила, что будет продолжать разрешать жителям эвакуироваться на юг, и уже сотни тысяч людей осуществили переезд

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Израильские военные в воскресенье объявили о своем намерении разрешить эвакуацию жителей Газы на юг, причем сотни тысяч уже переселились, поскольку их силы готовились к наземному наступлению в контролируемом ХАМАСОМ секторе Газа. Эта акция является ответом на беспрецедентные нападения.

Израиль взял на себя обязательство ликвидировать воинствующую группировку ХАМАС после серии инцидентов, в ходе которых активисты ХАМАС совершали акты в израильских городах, включая неизбирательные нападения на мужчин, женщин и детей, а также похищение заложников, что стало самым жестоким нападением на гражданское население в истории страны. В результате этих неожиданных нападений погибло около 1300 человек. Широкое распространение графических видеороликов с мобильных телефонов и отчетов медицинских служб и служб неотложной помощи о зверствах в пострадавших районах еще больше усилило чувство шока в Израиле.
В отместку Израиль подверг Газу исключительно интенсивной бомбардировке, введя полную осаду небольшого анклава, где проживает 2,3 миллиона палестинцев, что привело к значительному ущербу инфраструктуре.

По данным властей Газы, в результате конфликта погибло более 2300 человек, почти 10 000 человек получили ранения. Спасательные команды усердно ищут выживших после ночных воздушных налетов, и, как сообщается, один миллион человек уже покинули свои дома.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в настоящее время находится в регионе, пытаясь добиться освобождения 126 заложников, предположительно удерживаемых ХАМАСом в Газе, и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Он назвал "продуктивной" встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде в воскресенье и планирует отправиться в Египет, где контрольно-пропускной пункт Рафа в настоящее время считается основными воротами для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Кроме того, эскалация насилия в Газе сопровождалась самыми смертоносными столкновениями вдоль северной границы Израиля с Ливаном с 2006 года, что вызывает опасения по поводу потенциального распространения конфликта на другой фронт.

#израиль #хамас #сектор газа #эвакуация
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Mallory
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По сравнению с __этим__ его предыдущие статьи были еще адекватными.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
REY_B_
15:38
Все версии Windows в России, это пиратки!!!! Майрософт же, в России не работает!!!! Ну а отрицать то, что в винде нет закладок ЦРУ, ФБР и АНБ, просто глупо.
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unhurtable
15:38
У меня обе системы и что? А причина в том что у большинства винда это то что софт в основном делали под винду исторически в связи с тем что линухи неоднородны и большинство софтописателей тупо забивал...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
REY_B_
15:36
Тем более, что Виндовз в России, это понятие весьма "условное". - Его в любой момент США могут вырубить.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
El Grechko
15:36
Чумба, ну это уж совсем бред. Ты хочешь показать как с линуксом работает простой юзер, которому все эти ваши админские штучки по барабану, но при этом запускаешь гпартед. Опомнись, чучело, откуда прос...
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15:19
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15:17
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Ярослав Калашников
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Дилетант - это тот, кто не знает сотни команд при первом запуске? Потому что для второго тебе придется их выучить. Так и говори, что система не юзерфрендли абсолютли. Винду или макОсь запустил и польз...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Ярослав Калашников
15:12
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Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
swr5
15:06
"Спасибо, закладки товарищей из ФСБ, которые 100% есть в российских сборках Астры, Альта , Роса" - а можно факты, доказательства, исследования, а то это просто пустое балабольство.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
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