В воскресенье израильская военная служба объявила, что будет продолжать разрешать жителям эвакуироваться на юг, и уже сотни тысяч людей осуществили переезд

Израильские военные в воскресенье объявили о своем намерении разрешить эвакуацию жителей Газы на юг, причем сотни тысяч уже переселились, поскольку их силы готовились к наземному наступлению в контролируемом ХАМАСОМ секторе Газа. Эта акция является ответом на беспрецедентные нападения.



Израиль взял на себя обязательство ликвидировать воинствующую группировку ХАМАС после серии инцидентов, в ходе которых активисты ХАМАС совершали акты в израильских городах, включая неизбирательные нападения на мужчин, женщин и детей, а также похищение заложников, что стало самым жестоким нападением на гражданское население в истории страны. В результате этих неожиданных нападений погибло около 1300 человек. Широкое распространение графических видеороликов с мобильных телефонов и отчетов медицинских служб и служб неотложной помощи о зверствах в пострадавших районах еще больше усилило чувство шока в Израиле.

В отместку Израиль подверг Газу исключительно интенсивной бомбардировке, введя полную осаду небольшого анклава, где проживает 2,3 миллиона палестинцев, что привело к значительному ущербу инфраструктуре.



По данным властей Газы, в результате конфликта погибло более 2300 человек, почти 10 000 человек получили ранения. Спасательные команды усердно ищут выживших после ночных воздушных налетов, и, как сообщается, один миллион человек уже покинули свои дома.



Госсекретарь США Энтони Блинкен в настоящее время находится в регионе, пытаясь добиться освобождения 126 заложников, предположительно удерживаемых ХАМАСом в Газе, и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Он назвал "продуктивной" встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде в воскресенье и планирует отправиться в Египет, где контрольно-пропускной пункт Рафа в настоящее время считается основными воротами для доставки гуманитарной помощи в Газу.



Кроме того, эскалация насилия в Газе сопровождалась самыми смертоносными столкновениями вдоль северной границы Израиля с Ливаном с 2006 года, что вызывает опасения по поводу потенциального распространения конфликта на другой фронт.