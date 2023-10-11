Во вторник вечером израильские официальные лица объявили о приземлении первого самолета с американскими боеприпасами. Это произошло в преддверии подготовки страны к предстоящей наземной операции у границы с сектором Газа, где уже собраны танки.

Во вторник вечером израильские официальные лица подтвердили прибытие самолета с первой партии американских боеприпасов, что совпало со стратегическим размещением Израилем танков вблизи границы с Газой в ожидании неминуемой наземной операции.





Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что это вооружение, полученное на авиабазе Неватим на юге Израиля, было предназначено для поддержки значительных военных усилий и повышения готовности к различным потенциальным сценариям.

Армия обороны Израиля не раскрыла конкретные виды вооружения или военной техники, включенные в эту поставку. Транспортировка этих поставок в Израиль координировалась в рамках совместных усилий с участием Управления производства и закупок Министерства обороны, Закупочной миссии США и Подразделения международных перевозок Министерства обороны Израиля.



Администрация Байдена объявила о поставке этих американских боеприпасов Израилю на этой неделе в контексте продолжающегося конфликта Израиля с боевиками ХАМАС, который усилился после терактов в субботу, приведших к значительным человеческим жертвам, в том числе 155 солдат среди более чем 1200 пострадавших в Израиле.

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В дополнение к обороне границы Израиля с Газой израильские власти сообщили о случаях трансграничных нападений ливанских боевиков "Хезболлы" на севере Израиля.



Президент Байден затронул продолжающийся пятидневный конфликт во время телевизионной речи во вторник, подтвердив неизменную поддержку Соединенными Штатами Израиля.