Системы противовоздушной обороны страны успешно обнаружили и нейтрализовали две украинские зенитные ракеты С-200

Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны страны успешно обнаружили и нейтрализовали две украинские зенитные ракеты С-200, тем самым предотвратив то, что, по их утверждению, было отдельными попытками Киева атаковать Крымский полуостров. Эти инциденты произошли в субботу с интервалом в четыре часа.

В 10:25 по московскому времени украинская общественная телекомпания "Суспільне" процитировала местного жителя, который сообщил, что слышал два взрыва в окрестностях Евтапории на западе Крыма. До этого местные каналы показали кадры с дымом над Джанкоем в северном регионе и задокументировали сообщения о взрывах.



Министерство обороны России опубликовало два почти идентичных сообщения в Telegram, утверждая, что Киев якобы предпринял попытку осуществить "террористическую атаку" в 18:00 и 10:00 по московскому времени с использованием зенитной ракеты С-200, которая была модифицирована для наступательных целей.



В обоих сообщениях было заявлено, что российские системы противовоздушной обороны оперативно обнаружили и уничтожили украинскую ракету, пока она находилась в полете.