США намерены передать Украине значительное количество захваченного иранского вооружения и боеприпасов, что может смягчить некоторые из критических проблем, с которыми сталкиваются украинские военные.

Согласно заявлениям официальных лиц США, Соединенные Штаты намерены передать значительное количество захваченного иранского оружия и боеприпасов Украине, что является стратегическим шагом, направленным на устранение острой нехватки, с которой в настоящее время сталкиваются украинские военные в ожидании дальнейшей финансовой поддержки и оснащения со стороны Соединенных Штатов и их союзников.



Центральное командование США официально подтвердило передачу вооруженным силам Украины более миллиона единиц изъятых иранских боеприпасов. Эта операция по переводу была выполнена в понедельник, как объявлено в пресс-релизе CENTCOM. Примечательно, что эти боеприпасы были первоначально конфискованы военно-морскими силами Центрального командования США с судна без гражданства, известного как MARWAN 1, 9 декабря 2022 года.

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В течение нескольких месяцев администрация Байдена обсуждала законные способы отправки этого конфискованного оружия в Украину, которое в настоящее время хранится на объектах CENTCOM по всему Ближнему Востоку. В течение прошедшего года военно-морские силы США перехватили и изъяли множество иранских штурмовых винтовок и свыше миллиона патронов к ним с судов, используемых Ираном для транспортировки оружия в Йемен.



По словам Джонатана Лорда, старшего научного сотрудника и директора по Ближнему Востоку, "В общей схеме военных потребностей Украины эта передача, возможно, не охватывает все их потребности, но, несомненно, окажет жизненно важную поддержку их продолжающимся военным усилиям".