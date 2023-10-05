Полиция арестовала редактора и администратора новостного сайта за критику властей.

Редактор новостного веб-сайта и один из его администраторов в Нью-Дели были арестованы после рейдов, проведенных в резиденциях журналистов, связанных с сайтом. Это конкретное новостное издание было известно своей критической позицией по отношению к премьер-министру Нарендре Моди и его правительству, возглавляемому индуистскими националистами.

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Рейды NewsClick

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Прабир Пуркаястха, основатель и редактор NewsClick, вместе с Амитом Чакраварти, начальником отдела кадров, были арестованы вечером во вторник. До этих арестов были задержаны несколько журналистов, связанных с веб-сайтом, а их цифровые устройства были конфискованы в ходе масштабных поисковых операций. Эти действия были частью расследования, направленного на установление того, получала ли новостная организация средства из Китая. NewsClick опроверг любые обвинения в финансовых нарушениях.



По словам представителя полиции Сумана Налвы, эти аресты были проведены в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Правительство использовало этот всеобъемлющий закон для подавления инакомыслия и задержания активистов, журналистов и критиков премьер-министра Моди. Некоторые из этих лиц пережили длительные периоды тюремного заключения до суда над ними.



В ходе рейдов Налва заявил, что в общей сложности 46 человек были подвергнуты допросу, а их устройства, включая ноутбуки и мобильные телефоны, а также документы, были изъяты для дальнейшего изучения.