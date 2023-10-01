Вице-президент Зимбабве заявил, что число погибших в результате обрушения шахты на заброшенном золотом руднике может возрасти до 13.

Вице-президент, как сообщают государственные СМИ, заявил, что число погибших в результате обрушения шахты на заброшенном золотом руднике в Зимбабве, как ожидается, возрастет до 13 человек. Этот инцидент произошел в богатом золотом городе Чегуту, расположенном примерно в 100 километрах к западу от столицы Хараре, в пятницу.

По словам вице-президента Константино Чивенги, из 34 шахтеров, которые, как полагают, находились под землей во время обрушения, 21 были успешно спасены. Из них восемь были подтверждены погибшими, причем три тела были извлечены из шахты, а пять других обнаружены, но еще не извлечены. Предполагается, что остальные пять человек погибли.

Чивенга сделал эти замечания во время заседания правящей партии ЗАНУ-ПФ в субботу, как сообщает The Sunday Mail. Далее он пояснил, что обвал произошел на заброшенной шахте, ранее принадлежавшей немецкой компании, которая не была должным образом изолирована, что позволило несанкционированным шахтерам-кустарям проникнуть туда в поисках оставшихся залежей полезных ископаемых.



Стоит отметить, что обвалы на шахтах, часто с участием шахтеров—кустарей, являются повторяющейся проблемой в Зимбабве, стране, известной своим изобилием золота, угля, алмазов и крупнейшими на континенте запасами лития - минерала, пользующегося большим спросом из-за его применения в аккумуляторах электромобилей.