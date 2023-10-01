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Levi
Сербия отводит часть войск от границы с Косово после предупреждения США
Белый дом предупреждает о "беспрецедентном" наращивании сербских войск на границе с Косово

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Президент Сербии Александр Вучич объявил о выводе части сербских войск с границы с Косово в ответ на предупреждения Соединенных Штатов относительно "беспрецедентного" наращивания сербских вооруженных сил и бронетехники в этом районе. Президент Вучич в заявлении для Financial Times выразил мнение, что любые военные действия были бы контрпродуктивными, подчеркнув, что Сербия не стремится к конфликту.

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Представитель косовского правительства подтвердил частичный вывод сербских войск и техники, которые были недавно размещены вдоль границы в течение последних пяти дней. Тем не менее, значительный контингент сербских вооруженных сил постоянно остается в этом районе.

Решение о выводе войск было принято после того, как Белый дом публично выразил обеспокоенность, а госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с суровым посланием президенту Вучичу. Кроме того, миротворческие силы НАТО в Косово, СДК, были усилены за счет развертывания сотен британских военнослужащих.

Во время их беседы госсекретарь Блинкен призвал к "немедленной деэскалации" и возвращению к ранее достигнутому соглашению, направленному на нормализацию отношений с Косово. Президент Вучич выразил свое несогласие с потенциальными мерами США против Сербии, сославшись на опасения по поводу их потенциальных негативных последствий.

#сша #сербия #александр вучич
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