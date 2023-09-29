В результате оценки последствий наводнения в древнем городе ливийские власти обнаружили дополнительные археологические артефакты, которые стали видимы после спада водных уровней.

Наводнения в Ливии, которые привели к гибели тысяч людей, также затопили районы Кирены, древнегреческого города и единственного объекта, внесенного в список ЮНЕСКО в регионе. Это наводнение представляло значительную угрозу структурной целостности памятников, о чем предупреждали археологи.

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Одновременно наводнения выявили ранее не обнаруженные сооружения, поскольку ливийские власти провели оценку древнего города и приступили к спасательным работам. Доктор Ахмед Исса с факультета археологии Университета Омара аль-Мухтара предложил создать национальный комитет, состоящий из экспертов. Их мандат будет включать классификацию вновь выявленных археологических объектов и разработку плана восстановления пострадавшего района.



В то время как непосредственный ущерб памятникам Кирены, к которым относится храм Зевса, датируемый вторым веком нашей эры (больше, чем Парфенон в Афинах), относительно минимален, продолжающееся присутствие воды вокруг их фундаментов создает постоянный риск разрушения конструкций. Винсент Мишель, глава французской археологической миссии в Ливии, подчеркнул, что памятники подвержены разрушению из-за низкого качества камня в регионе и отсутствия надлежащих фундаментов.