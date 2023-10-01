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Levi
Премьер-министр Швеции обратился за помощью к военным, поскольку преступность потрясает страну
Перспектива привлечения военных к предупреждению преступности является экстраординарной мерой для Швеции и подчеркивает серьезность преступных группировок

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о своем намерении провести переговоры с главой вооруженных сил Швеции и комиссаром полиции. Целью этих обсуждений является решение обостряющейся проблемы организованной преступности, в результате которого в этом месяце погибло по меньшей мере 11 человек.

Премьер-министр Кристерссон изложил свой план встречи с верховным главнокомандующим вооруженными силами и комиссаром национальной полиции в пятницу. Цель этой встречи - изучить потенциальные пути, с помощью которых вооруженные силы могут оказывать поддержку правоохранительным органам в их усилиях по борьбе с преступными группировками.

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Кристерссон в редком телеобращении к нации подчеркнул беспрецедентный характер нынешней ситуации в Швеции.

Недавние инциденты включают в себя две отдельные перестрелки со смертельным исходом в Стокгольме в среду и трагическую гибель молодой женщины лет двадцати в результате взрыва жилого дома в Уппсале ранним утром в четверг.

Хотя точная роль военных в решении проблемы банд в Швеции остается неопределенной, предыдущие предложения были сосредоточены на возможности того, чтобы солдаты брали на себя обязанности по защите, которые обычно выполняет полиция. Это позволило бы правоохранительным органам выделять дополнительные ресурсы на предупреждение преступности.

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Перспектива привлечения военных к предупреждению преступности является экстраординарной мерой для Швеции, подчеркивающей серьезность преступных группировок, которые в этом месяце унесли жизни почти десятка человек, включая подростков.

#швеция #вооруженные силы #бандитизм
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