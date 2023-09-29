Нагорно-Карабахская Республика объявила о своем завершении существования, начиная с следующего года. Это произошло после поражения в конфликте с Азербайджаном и подписания президентом указа о роспуске государственных институтов.

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование со следующего года, после подписания президентского указа о роспуске государственных институтов, последовавшего за ее поражением Азербайджаном. Победа Азербайджана на прошлой неделе привела к значительному исходу этнических армян из Нагорного Карабаха, завершив десятилетия конфликта и, возможно, ознаменовав конец многовекового армянского присутствия в регионе.

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Указ президента Самвела Шахраманяна предусматривал роспуск всех учреждений и организаций Республики Арцах, не имеющих международного признания, с 1 января 2024 года. В указе говорилось: "Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекращает свое существование".



Азербайджан восстановил контроль над отколовшимся регионом в ходе 24-часового наступления. Хотя Нагорный Карабах находится в пределах границ Азербайджана, он десятилетиями функционировал автономно с правительством де-факто.



Азербайджан последовательно ставил карабахских армян перед выбором: либо оставаться и принимать азербайджанское гражданство, либо уезжать. Большинство населения выбрало последнее, и десятки тысяч людей покинули дома своих предков, вместо того чтобы подчиниться правлению Баку.