Объем, потерянный жарким летом 2022 и 2023 годов, равен общему истощению в период с 1960 по 1990 год, говорится в отчете.

Недавний отчет указывает на то, что швейцарские ледники испытали значительную потерю примерно 10% своего объема всего за два года. Ученые связывают эту тревожную тенденцию с последствиями изменения климата, вызванного сжиганием ископаемого топлива, которые привели к заметно более теплому лету и зиме, характеризующимся уменьшением снегопадов, тем самым ускоряя процесс таяния. Примечательно, что объем льда, потерянный во время жаркого лета 2022 и 2023 годов, эквивалентен объему, потерянному за весь период с 1960 по 1990 год.

Анализ, проведенный Швейцарской академией наук, показывает, что в текущем году в Швейцарии произошло сокращение общего объема ледников на 4%, что стало вторым по величине ежегодным сокращением за всю историю наблюдений. Наиболее существенное снижение произошло в 2022 году - на 6%, что представляет собой наиболее значительное потепление, наблюдавшееся с момента начала измерений.

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В свете этой тревожной тенденции некоторые ледники перестали подлежать измерениям из-за почти полного истощения запасов льда. Организация Glacier Monitoring в Швейцарии (Glamos), ответственная за мониторинг 176 ледников, недавно приостановила измерения на леднике Сент-Аннафирн, расположенном в центральном швейцарском кантоне Ури, учитывая его преимущественно растаявшее состояние.

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Маттиас Хусс, который является главой Glamos, кратко обрисовал ситуацию: "У нас практически не осталось жизнеспособного льда; эта ситуация возникает из-за конвергенции изменений климата, делающих такие экстремальные явления более вероятными, и неудачного сочетания экстремальных метеорологических явлений. Если мы будем продолжать в том же духе, ожидается, что такие неблагоприятные годы станут повторяющимся явлением".