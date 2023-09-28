Мощный взрыв на складе около Ташкентского аэропорта вызвал пожар, который был успешно локализован и находится под контролем, как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в четверг.

В ночь на 28 сентября на таможенном складе, расположенном в массиве Курувчилар в пределах Ташкента, произошел мощный взрыв, который привел к пожару. Этот инцидент произошел недалеко от столичного аэропорта и затронул склад компании Inter Logistics, что подтверждается сообщениями Таможенного комитета и Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, а также других соответствующих органов.



Взрыв привел к значительному пожару, который на момент подготовки настоящего отчета еще не был полностью потушен. Последствия взрыва были заметны на значительном расстоянии, а дым и отсвет пламени были видны с прилегающих территорий.

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Ударная волна, вызванная взрывом, привела к выбиванию стекол во многих многоэтажных жилых зданиях, что вызвало значительное количество машин скорой помощи в окрестностях. Значительное число жителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях.



В связи с инцидентом Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место происшествия в общей сложности 16 пожарно-спасательных команд, а также три лестницы, установленные на автомобилях. Они прибыли ровно в 2:48 ночи, чтобы начать пожаротушение и ликвидировать последствия.



Благодаря их усилиям пожар был успешно локализован к 5:02 утра, как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.