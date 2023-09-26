Внедрение голосовых и графических функций ChatGPT вызвало неоднозначную реакцию в Интернете.

OpenAI объявила о добавлении аудио и графических возможностей в ChatGPT, расширяя его функциональность за пределы письменных подсказок. Это усовершенствование будет распространено на платные версии приложения в течение следующих двух недель, как описано в недавнем сообщении в блоге OpenAI.

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Благодаря этим новым функциям пользователи получат возможность вести голосовые разговоры с чат-ботом, более тесно увязывая его с известными помощниками с искусственным интеллектом, такими как Siri от Apple и Alexa от Amazon. Кроме того, голосовую функцию ChatGPT можно использовать для таких задач, как рассказов на ночь, разрешение споров во время еды и озвучивание текстового ввода, предоставляемый пользователями.



Кроме того, пользователи смогут загружать одно или несколько изображений в интерфейс и использовать инструмент рисования, чтобы подчеркнуть определенные элементы на изображениях.

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Недавнее объявление OpenAI вызвало различные отклики в X, ранее известном как Twitter. В то время как некоторые пользователи выразили признательность за новое обновление, другие высказали свои опасения и оговорки.