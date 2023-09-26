Южная Корея провела военный парад во вторник, на котором продемонстрировала свой современный военный арсенал. Мероприятие состоялось в столице страны, несмотря на дождливую погоду. На улицах города можно было увидеть проходившие танки и ракетные системы, что подчеркнуло военную мощь и готовность Южной Кореи к обеспечению своей безопасности.

Южная Корея провела военный парад во вторник, продемонстрировав ряд современных вооружений в рамках празднования 75-го дня Вооруженных сил. Это событие стало первым в своем роде за последнее десятилетие и произошло на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове. Южная Корея укрепляет свои связи с Соединенными Штатами и Японией в ответ на развитие оружейной программы Северной Кореи.

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День начался с церемоний и выступлений на Сеульской авиабазе, где президент Юн Сук Ель выступил с предупреждением Пхеньяну относительно применения ядерного оружия. Президент Юн заявил, что любое подобное действие Северной Кореи приведет к решительному ответу со стороны альянса Сеула и Вашингтона, что потенциально приведет к падению северокорейского режима.

Во второй половине дня парад прошел в самом центре Сеула, мимо таких достопримечательностей, как городская ратуша и историческая площадь Кванхвамун. В параде приняли участие южнокорейские войска, более 300 военнослужащих США, военный оркестр, знаменосцы, представляющие различные воинские подразделения. Это был первый военный парад Южной Кореи с 2013 года.

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Был представлен широкий спектр оборудования отечественного производства, включая беспилотные летательные аппараты, танки и бронетранспортеры. Солдаты, находившиеся в машинах, приветствовали собравшихся жестами, когда они пересекали территорию. На некоторых самолетах-носителях на видном месте был изображен южнокорейский флаг.