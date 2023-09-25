Растущий поток этнических армянских беженцев покидает Нагорный Карабах после захвата Азербайджаном спорного региона на прошлой неделе.

Более 3000 человек въехали в Армению из анклава, который преимущественно состоит примерно из 120 000 этнических армян. Это движение последовало за заявлением правительства в Ереване о его намерении переселить тех, кто остался без крова в результате конфликта, наряду с предупреждением о том, что те, кто решил остаться, могут подвергнуться этнической чистке.

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Азербайджан заявил о своем стремлении реинтегрировать этнических армян в общество в качестве равноправных граждан. Би-би-си провела интервью с некоторыми беженцами, прибывшими в воскресенье в район армяно-карабахской границы, в частности в город Горис. Одна из опрошенных, по имени Вероника, сообщила, что это был ее второй опыт пребывания в качестве беженки, первый случай произошел во время конфликта в 2020 году.

В ближайшей деревне Корнидзор беженцы в процессе регистрации выразили скептицизм по поводу своей безопасности под управлением Азербайджана и высказали сомнения относительно перспективы когда-либо вернуться в места своего происхождения. Правительство Армении опубликовало в воскресенье заявление, в котором говорится, что сотни беженцев уже были размещены в финансируемом государством жилье. Тем не менее план, описывающий управление потенциальным притоком людей, еще предстоит обнародовать. Премьер-министр Никол Пашинян ранее объявил о существовании планов по приему до 40 000 беженцев.



Армяне, как передают лица, опрошенные Би-би-си, заявили о своей готовности предоставить убежище беженцам.