Варшава вызвала посла Киева на фоне скандала из-за экспорта зерна, чтобы сосредоточиться на собственной обороне.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении поставок оружия в Украину. Это решение направлено на перенаправление ресурсов на укрепление собственного оборонного потенциала Польши. Заявление последовало за недавним дипломатическим инцидентом, в ходе которого посол Киева был вызван в Варшаву на фоне спора об экспорте зерна.





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Моравецкий заявил: "Мы прекратили передачу оружия Украине, поскольку сейчас наше внимание сосредоточено на оснащении Польши более современным вооружением". Это сделано в ответ на запросы относительно приверженности Польши поддержке Киева в условиях продолжающихся разногласий по экспорту зерна.Польша была непоколебимой сторонницей Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года и сыграла значительную роль в качестве поставщика оружия Киеву. Кроме того, Польша оказала помощь более чем миллиону украинских беженцев в рамках различных форм государственной помощи.Напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом вызвана решением Польши запретить импорт украинского зерна - мерой, принятой для защиты интересов ее собственного сельскохозяйственного сектора.