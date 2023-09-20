Азербайджан заявил, что его военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются второй день, начав то, что он называет "антитеррористическими" операциями в анклаве.

Продолжающийся конфликт на Южном Кавказе, в частности в спорном регионе Нагорный Карабах, остается нерешенным. Министерство обороны Азербайджана заявило, что они будут продолжать свои военные операции до тех пор, пока этническое армянское население Карабаха не сдастся. Важно отметить, что этот регион международно признан частью Азербайджана, хотя напряженность сохраняется уже несколько месяцев.

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Азербайджан и Армения вступили в вооруженный конфликт всего три года назад. В недавнем заявлении министерство обороны Азербайджана сообщило о нейтрализации военной техники, принадлежащей вооруженным силам Армении, включая военную технику, артиллерию и зенитно-ракетные установки.

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По данным властей Нагорного Карабаха, нынешнее наступление привело к 27 жертвам, еще много человек получили ранения. Азербайджан выразил готовность вступить в переговоры, однако они настаивают на том, что "незаконные армянские военные формирования должны прекратить свои провокационные действия.