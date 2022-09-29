Биткоин (BTC-USD) снизился на утренних торгах в четверг, так как более широкий фондовый рынок вернул часть отскока предыдущей сессии на фоне роста доходности казначейских облигаций.

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Биткоин (BTC-USD) снизился на утренних торгах в четверг, так как более широкий фондовый рынок вернул часть отскока предыдущей сессии на фоне роста доходности казначейских облигаций.





После того, как ранее на этой неделе биткоин не смог вырваться за пределы $20K, он упал до $18,9K, а сейчас торгуется на уровне 19 000$. Ethereum (ETH-USD), тем временем, похоже, держится лучше биткоина, снизившись всего на 0,3% до 1 320$





Медвежье внутридневное движение цен рынка криптовалют происходит на фоне падения основных фондовых индексов США. Они находятся под давлением продаж наряду с падением цен на облигации. Так, Dow Jones снизился на 1,6%, S&P 500 упал на 2,1%, а технологический Nasdaq отступил на 2,9%.





Поскольку цена биткоина в последний год тесно связана с акциями, стоит отметить, что "всего 4,37% акций [в S&P] торгуются выше своей 50-дневной скользящей средней", - сказал аналитик GlobalBlock Маркус Сотириу, отметив, что "этот процентный уровень исторически приводил к экстремальным отскокам вверх".





В целом, если есть вероятность того, что акции начинают достигать дна, это означает, что биткоин (BTC-USD) может быть готов отступить от своих потерь с пика ноября 2021 года в 68,9 тыс. долларов. Но это большое "если". В то же время Лэнс Робертс, автор Seeking Alpha, считает, что рынки настроены на "большое короткое сжатие".

Акции, связанные с криптовалютами, также торговались в красном море, включая Coinbase (COIN) -8,9%, Silvergate (SI) -7,4%, Riot Blockchain (RIOT) -5,8%, Marathon Digital (MARA) -4,5% и Core Scientific (CORZ) -10%.





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