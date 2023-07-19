Созданная учеными модель указывает на то, что астероид был захвачен и разрушен галактическим магнетаром SGR J1935+2154.

Магнетар - это тип изолированной нейтронной звезды, которая выделяется своим интенсивным магнитным полем. Магнитное поле, создаваемое магнетаром, может быть в тысячу раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды. Новое исследование предполагает, что когда магнетар SGR J1935+2154 изменил скорость своего вращения, это произошло, когда мощная нейтронная звезда уничтожила астероид, захваченный магнитным полем.

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SGR J1935+2154 находится примерно в 30 000 световых лет от Земли, недалеко от центра галактики Млечный Путь. Недавние наблюдения показали, что магнитная нейтронная звезда изменила свою скорость вращения после того, как астероид был притянут огромной гравитацией и разорван на части. Исследователи подозревают, что это проишествие с магнетаром вызвало всплеск радиоволн.

В новом исследовании, опубликованном в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества исследователи заявляют: "Если орбитальный угловой момент астероида параллелен (или антипараллелен) угловому моменту вращающегося магнетара, произойдет сбой". Они добавили: "Впоследствии связанные материалы астероида падают обратно к перицентру и в конечном итоге приближаются к поверхности магнетара. Массивные фрагменты астероида пересекают силовые линии магнитного поля и производят яркие радиовсплески".

До недавнего времени происхождение всплесков радиоволн оставалось загадкой. Пол Шольц, не участвовавший в исследовании, из Института астрономии и астрофизики Торонто, заметил: "Мы десятилетиями изучали магнетары в нашей галактике, в то время как всплеск радиволн - это внегалактическое явление, происхождение которого остается загадкой. Это событие (27 апреля 2023 г.) показывает, что эти два явления вероятно связаны".

Новое исследование показывает, что происхождение вслплеска радиоволн от магнетаров может быть связано с тем, что гравитационное влияние создает огромные приливные силы в астероиде, настолько огромные, что астероид фактически разрывается на части. Остатки астероида, захваченные невероятным магнитным полем магнетара, приводят к процессу, называемому магнитным пересоединением, который посылает радиоволны.

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nullНеобходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, был ли астероид причиной всплеска радиоволн. Ученые и астрономы будут продолжать следить за любым оставшимся материалом от предполагаемого астероида, который может столкнуться с поверхностью магнетара, поскольку он будет производить невероятно мощные вспышки энергии на разных частотах света.