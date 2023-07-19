Прошло 9 лет и китайцы подумали, что мы всё забыли

Китайский производитель мини-ПК и ноутбуков возродил эстетику Steam Machine и перенес ее в 2023 год. Thunderobot станет первым из растущего числа производителей мини-ПК, выпустившим устройство, обладающее мощной комбинацией Raptor Lake и Ada Lovelace. Устройства Thunderobot продаются исключительно в Китае, поэтому их нет западных технических СМИ или обзорах.

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Valve представила на выставке CES 2014 свой настольный компьютер Steam Machine, который был разработан совместно с Alienware. Теперь, спустя почти десятилетие, интересно сравнить его дизайн с новым Thunderobot MIX.

Флагманская Steam Machine в конечном итоге была выпущена в июне 2014 года как Alienware Alpha из-за задержек в SteamOS. Давайте вспомним базовые характеристики этого игрового ПК с Windows 8.1 стоимостью 550 долларов, выполненного в стиле консоли. Он был оснащен процессором Intel Core i3-4130T (2,9 ГГц, 2 ядра/4 потока), и видеокартой - NVIDIA GTX860M 2 ГБ. Эти процессоры поддерживали 4 ГБ памяти DDR3L (SODIMM) и жесткий диск на 500 ГБ со скоростью вращения 5400 об/мин.

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nullТаблица показывает, что новый Thunderobot MIX, намного мощнее своего предка десятилетней давности. Однако мы должны отметить, что этот мини-ПК может использовать мобильный вариант графического процессора, поскольку он использует мобильный ЦП.