на старых графических процессорах Quadro и GeForce GTX

Новое обновление прошивки NVIDIA устраняет две основные проблемы с DisplayPort, возникающие из-за графического процессора, в том числе зависание системы при первой загрузке и проблему, связанную с черным экрананом перед загрузкой Windows при запуске.

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Затронутые видеокарты включают графические процессоры NVIDIA Titan, Titan XP, Titan X Pascal и Titan X Maxwell, а также серии Geforce GTX 10, 900 и остальные видеокарты серии GTX 700, включая GTX. 745, 750 и 750 Тi. NVIDIA также подтвердила, что некоторые графические процессоры Quadro, основанные на более старых архитектурах Pascal и Maxwell, могли быть затронуты, но вместо того, чтобы предоставить список, NVIDIA просит затронутых пользователей обращаться в их службу поддержки.

Несмотря на то, что эти графические процессоры устарели, многие геймеры все еще используют видеокарты серии GeForce GTX 10, такие как 1050 Ti и 1060, что делает это серьезной проблемой. NVIDIA не объясняет, почему ее более новые графические процессоры не затронуты, но мы можем предположить, что для ее более современных графических процессорах эти исправления уже выпущены. NVIDIA пришлось исправить ту же проблему с черным экраном в RTX 3080 TI и RTX 3060 два года назад, так что можно только догадываться, исчезли ли эти проблемы навсегда.

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