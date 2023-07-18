OWO выпустит комплект, включающий уникальную тактильную систему для игры Assassin's Creed Mirage для PS5, Xbox или ПК.

Assassin's Creed Mirage от Ubisoft - это очередной приключенческий экшн в эпической линейке игр франшизы. Он повествует о превращении непослушного молодого человека в хитрого мастера-убийцу. Обычно, когда геймеры играют за персонажа, они могут чувствовать эмоции героя, за которого они играют только через сюжетную линию. Но благодаря сотрудничеству с OWO игроки смогут еще глубже погрузиться в персонажа Басима, физически ощущая некоторые из его действий.

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Используя систему OWO, игроки смогут "чувствовать" движения, когда они уничтожают свои цели. Мало того, они также почувствуют боль от вражеских атак.

В комплект входит тактильная рубашка OWO, устройство OWO, 20 гелевых подушечек, кабель для зарядки, чехол для хранения и игровой код для Assassin's Creed Mirage.

Тактильная рубашка OWO позволяет пользователю чувствовать 10 различных областей верхней части тела. Она беспроводная, что позволяет геймерам свободно передвигаться. Ее долговечная перезаряжаемая батарея USB-C обеспечит игрокам около 8 часов использования, чего должно хватить для большинства игровых сессий.





Существует также приложение, которое можно загрузить через Google Play Store, Apple App Store и на ПК. Приложение дает геймерам возможность калибровать рубашку OWO и сохранять статистику игрока, чтобы их калибровка автоматически настраивалась каждый раз, когда они играют. Не беспокойтесь, если боль от повторяющихся ударов становится слишком сильной, интенсивность можно изменить при необходимости.

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Хотя запуск игры запланирован на 12 октября 2023 года, OWO еще не назвала дату выпуска своей тактильной системы Assassin's Creed Mirage.