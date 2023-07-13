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Perseverance усердно работал с момента приземления на поверхность Марса. Марсоход медленно продвигался по марсианской поверхности, отправляя красивые изображения планеты, а также собирая образцы горных пород, которые должны быть отправлены на Землю для дальнейшего изучения учеными. Но еще до того, как эти образцы покинут поверхность Марса, Perseverance уже анализирует их с помощью одного из своих научных инструментов под названием SHERLOC в надежде найти признаки жизни на Марсе в прошлом.
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Именно благодаря образцам найденным и проанализированным SHERLOC, исследовательская группа недавно сообщила об обнаружении доказательств присутствия органических молекул в кратере Джезеро на Красной планете. Находка потенциально предоставляет доказательства углеродных циклов Марса и способности планеты поддерживать жизнь.
SHERLOC - это инструмент на конце манипулятора марсохода, который ищет образцы размером с песчинку в марсианских породах. Он работает вместе с камерой WATSON, которая делает снимки текстур горных пород крупным планом. По данным Лаборатории реактивного движения, марсоход изучает поверхности горных пород, определяя присутствие определенных минералов и органических молекул, которые являются углеродными строительными блоками жизни на Земле.
Из приведенных результатов исследования в журнале Nature можно предположить, что на марсианской поверхности может быть множество ароматических молекул, и эти материалы сохраняются, несмотря на воздействие суровых марсианских условий. Потенциальные органические молекулы в основном находятся в минералах, которые связаны с водными процессами. Это указывает на процессы, которые, возможно, играют ключевую роль в органическом синтезе.
Изображение научного эксперимента по визуализации с высоким разрешением области, изучаемой с помощью марсохода.
Исследователи заявляют, что существует несколько гипотез происхождения присутствия органического вещества на Марсе из предыдущих исследований метеоритов и миссий. В исследовательском документе отмечается: "К ним относятся образование на месте в результате взаимодействия воды и горных пород, или электрохимического восстановления CO2, или отложения из экзогенных источников, таких как межпланетная пыль и падение метеоритов, хотя биотическое происхождение не исключается".
Астроном Раззел Холлис отмечает: "Важно то, что они могут быть созданы процессами, не связанными с жизнью, какой мы ее знаем, и таким образом, органические молекулы сами по себе не являются свидетельством жизни без достаточных дополнительных доказательств, которые нельзя объяснить небиологическими факторами".
Считается, что область, где Perseverance нашел образцы в кратере Джезеро, когда-то была бассейном озера, в котором могла поддерживаться жизнь. Авторы исследования считают, что марсоход обнаружил следы в породах дна кратера Джезеро, которые соответствуют множеству различных органических молекул содержащих углерод.
Нет никаких сомнений в том, что НАСА и многие группы независимых исследователей, работающие с образцами и данными, отправленными Perseverance, продолжат поиск доказательств жизни на Красной планете в прошлом. И как отмечает Раззел Холлис, как только НАСА сможет извлечь и отправить обратно на Землю множество образцов пород, собранных марсоходом, "мы сможем изучить их гораздо более подробно, чем способен марсоход, и надеемся ответить на важный вопрос откуда на Марсе взялся каждый из этих образцов".