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Сообщается, что это событие затронуло 400 сотрудников, которых пришлось вывести из здания к ожидающим автобусам и социальным работникам, чтобы помочь справиться с ситуацией. Это стоило Ubisoft "1,7 миллиона канадских долларов в виде потери производительности, плюс 15 000 долларов в виде услуг психологической поддержки и 40 000 долларов в виде материального ущерба из-за фальшивого звонка".
Предположительно, звонок произошел из-за того, что Уахион расстроился из-за того, что его примерно 80 раз забанили в Rainbow Six Siege. Уахион ранее признавал себя виновным в угрозах против разработчика Minecraft Mojang и DDoS-атакаках на французское правительственное учреждение.
Полицейский спецназ у офиса Ubisoft Montreal 13 ноября 2020 года
Чуть менее трех лет спустя Уахион был приговорен к трем годам общественных работ за эти преступления, согласно сообщению Montreal Gazette. Во время отбытия наказания он должен будет "выплатить компенсацию жертвам и пройти лечение от проблемы с психическим здоровьем".