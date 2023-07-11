13 ноября 2020 года Янни Уахион, также известный как Y4nnOXX, позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников в офисе Ubisoft в Монреале. В результате вооруженной полиции пришлось эвакуировать всех сотрудников Ubisoft из здания для обеспечения их безопасности.

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Сообщается, что это событие затронуло 400 сотрудников, которых пришлось вывести из здания к ожидающим автобусам и социальным работникам, чтобы помочь справиться с ситуацией. Это стоило Ubisoft "1,7 миллиона канадских долларов в виде потери производительности, плюс 15 000 долларов в виде услуг психологической поддержки и 40 000 долларов в виде материального ущерба из-за фальшивого звонка".

Предположительно, звонок произошел из-за того, что Уахион расстроился из-за того, что его примерно 80 раз забанили в Rainbow Six Siege. Уахион ранее признавал себя виновным в угрозах против разработчика Minecraft Mojang и DDoS-атакаках на французское правительственное учреждение.

Полицейский спецназ у офиса Ubisoft Montreal 13 ноября 2020 года

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Чуть менее трех лет спустя Уахион был приговорен к трем годам общественных работ за эти преступления, согласно сообщению Montreal Gazette. Во время отбытия наказания он должен будет "выплатить компенсацию жертвам и пройти лечение от проблемы с психическим здоровьем".