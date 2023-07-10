Об этом говорится в отчете MoneyDJ, веб-сайта по управлению активами, на котором публикуются новости имеющие отношение к инвесторам.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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MoneyDJ не занимается специально отчетами связанными с технологиями, но очевидно, что между технологическими тенденциями и инвестиционными новостями есть связь. Отчет фактически сосредоточен на Hongzhun Industry, дочерней компании Hon Hai Technology Group, более известной за пределами Китая и Тайваня как Foxconn. Foxconn больше всего известна как основной поставщик компонентов для iPhone, но она производит широкий ассортимент электроники, включая консоль Nintendo Switch.

"Хотя общая динамика игровых консолей в этом году посредственная, во втором полугодии, с наступлением традиционного пикового сезона, ожидается рост покупок игровых консолей по сравнению с первым полугодием, а Nintendo планирует запустить Switch в первом квартале следующего года", - говорится на сайте.

Неясно, относится ли отчет к традиционному календарному периоду первого квартала, или он основан на графике финансового квартала для Foxconn или Nintendo. В любом случае, сайт считает, что Nintendo планирует выпустить еще одну консоль Switch на следующий год.

Мы затронули эту же тему в мае, когда Nintendo опубликовала свой последний отчет о доходах. В нем Nintendo поделилась некоторыми интересными статистическими данными о продажах оборудования Switch, а также обновила информацию о том, сколько пользователей ежегодно играют на платформе.

С учетом каждой версии Switch (Switch, Switch Lite и Switch OLED) количество проданных единиц в 2022 году сократилось на 22,1% до 17,97 миллионов единиц по сравнению с 2021 годом. Nintendo частично объяснила спад нехваткой полупроводников и других компонентов, возникшей во время глобальной пандемии, но также отметила, что не наблюдала такого роста продаж, как в прошлые годы.

Консоли продаются уже несколько лет, поэтому вполне естественно, что рост продаж со временем замедляется. Что обнадеживает Nintendo, так это устойчивый рост числа играющих пользователей за год.

Большая база пользователей позволяет Nintendo не торопиться с выпуском продукта нового поколения. Было несколько версий консоли, самая последняя из которых - переход на OLED-панель. Но не было серьезного обновления аппаратного обеспечения, которое могло бы повысить производительность на портативной платформе. Таким образом, стратегия Nintendo состоит в том, чтобы продолжать продавать как можно больше консолей Switch, делая их более привлекательными, сосредоточив внимание на специальных выпусках (например, на тему Zelda) и привлекательном программном обеспечении.

"Продолжая доносить привлекательность Nintendo Switch, мы пытаемся поставить не только одну систему в каждый дом, но и несколько в каждый дом или даже по одной на каждого человека. Еще одна цель - постоянно выпускать новые предложения, чтобы больше потребителей продолжали играть в Nintendo", - заявила компания в мае.

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Конечно, Nintendo в конечном итоге придется выпустить игровую консоль нового поколения, чтобы оставаться актуальной. Один из больших вопросов заключается в том, когда это произойдет, и если вышеупомянутый отчет будет правильным, мы увидим Switch 2 в следующем году.