Valve заявила, что "хотя разработчики могут использовать технологии ИИ в своей работе с соответствующими коммерческими лицензиями, они не могут нарушать существующие авторские права". Это совершенно справедливая точка зрения; Valve сознательно не допустит в Steam игру, которая скопировала все свои модели и текстуры из других игр, хотя это случалось в прошлом.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Генеративные ИИ создают новый контент, анализируя шаблоны в существующем контенте и воспроизводя эти шаблоны в новой форме, например, созданный ИИ "персонаж научно-фантастической игры" на картинке выше.

Эта реальность вызвала большое беспокойство по поводу использования генеративного ИИ в бизнесе, где авторское право имеет большое значение. ИИ могут воспроизводить только шаблоны, найденные в контенте, на котором они обучаются, и эти обучающие данные часто включают чрезвычайно большие наборы данных из сотен тысяч или даже миллионов образцов.

Проблема в том, что многие ИИ, уже используемые отдельными лицами, были обучены наборам данных, включающим контент, на использование которого у создателя может не быть лицензии. Разработчик игры не может просто скопировать архив рисунков в стиле манхвы Хён Тэ Кима, обучить на нем ИИ, а затем использовать этот ИИ для создания собственных изображений в его стиле. Вот почему на прошлой неделе компания отклонила заявку разработчика на размещение своей игры в Steam. В отчете говорится, что игра была отклонена из-за использования ресурсов, "явно созданных ИИ".

Это вызвало бурю негодования, поскольку контент, созданный с помощью ИИ, мог стать для независимых разработчиков путем упрощающим создание игр класса AAA. Это было воспринято как "нанесение удара" по мелкому разработчику и удивительно отсталая точка зрения для Valve, компании, которая исторически была на переднем крае прогресса.

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Это разочаровывает независимых разработчиков, у которых может не быть ресурсов или даже возможности определить статус авторских прав на их контент созданный ИИ.