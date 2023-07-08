Эта проблема затрагивает также ветряные и гидроэлектростанции.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Исследователи Cyble все больше обеспокоены стремительным ростом и взаимосвязанностью внутренних решений в области экологически чистой энергии. Группа сообщает, что злоумышленники могут использовать уязвимости во время конфликта или повышенной напряженности.

Такого рода атаки, если они имеют широкий масштаб, могут привести к "дестабилизации целевого региона, причинению экономического ущерба, подрыву энергетической безопасности и обеспечению стратегического преимущества".

Помимо опасений по поводу бытовых электростанций, это также вызывает тревогу в отношении коммерческих систем. Злоумышленник может подключится к энергосистеме, а также дистанционно управлять устройствами "умного дома" для изменения генерации электроэнергии. Это может вызвать множество проблем, как предположила Счетная палата правительства США в 2022 году.

Образцы веб-панелей, к которым исследователи подключались во время своего исследования.

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Кибербезопасность угрожает не только нашим домам, но и тому, что обеспечивает их электроэнергией, водой и другими жизненно важными услугами. Как правило, мы совершенно не готовы к этим атакам, которые могут иметь летальные последствия при удачном выборе времени для преступных действий. Конечно, если вы переведете управление эектроснабжением вашего дома на автономное управление вы обезопасите себя.