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Исследователи Cyble все больше обеспокоены стремительным ростом и взаимосвязанностью внутренних решений в области экологически чистой энергии. Группа сообщает, что злоумышленники могут использовать уязвимости во время конфликта или повышенной напряженности.
Такого рода атаки, если они имеют широкий масштаб, могут привести к "дестабилизации целевого региона, причинению экономического ущерба, подрыву энергетической безопасности и обеспечению стратегического преимущества".
Помимо опасений по поводу бытовых электростанций, это также вызывает тревогу в отношении коммерческих систем. Злоумышленник может подключится к энергосистеме, а также дистанционно управлять устройствами "умного дома" для изменения генерации электроэнергии. Это может вызвать множество проблем, как предположила Счетная палата правительства США в 2022 году.
Образцы веб-панелей, к которым исследователи подключались во время своего исследования.
Кибербезопасность угрожает не только нашим домам, но и тому, что обеспечивает их электроэнергией, водой и другими жизненно важными услугами. Как правило, мы совершенно не готовы к этим атакам, которые могут иметь летальные последствия при удачном выборе времени для преступных действий. Конечно, если вы переведете управление эектроснабжением вашего дома на автономное управление вы обезопасите себя.