С марта этого года пользователи жалуются на резкое снижение производительности записи на твердотельных накопителях из-за обновлений Windows, и проблема становится все хуже.

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Скорость записи SSD у некоторых пользователей сильно снижается. Неясно, есть ли общий фактор между пользователями, помимо использования Windows 11 с последними обновлениями, особенно обновлением "Moment 2", и похоже это не влияет на всех пользователей. Тем не менее, для некоторых людей проблема является чрезвычайно серьезной. Один пользователь сообщает, что скорость его твердотельных накопителей NVMe упала до 1/7 скорости до обновления.

Сравнение скорости работы SSD одного пользователя между Windows 11 (слева) и Windows 10 на одном и том же оборудовании.

Многие другие участники Reddit и Microsoft Feedback Hub отметили, что проблема со скоростью хранения, какой бы она ни была на самом деле, повлияла на время загрузки игры, время запуска приложений, скорость загрузки Windows и даже стабильность частоты кадров в игре. К сожалению, эта проблема то появляется, то исчезает, что затрудняет устранение неполадок.

Список затронутых обновлений

Конечно, вы можете обойти эту проблему, удалив обновления, начиная с мартовского KB5023778, но использование такой старой версии Windows 11 может вызвать другие негативные моменты или оставить вас уязвимыми для закрытых дыр в безопасности. В WindowsLatest есть полный список обновлений (показанный выше), и большинство из них являются "обязательными", поскольку они действительно устраняют известные проблемы безопасности.

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В качестве крайней меры вы можете рассмотреть возможность полного отключения автоматических обновлений Windows (возможно, с помощью Winaero Tweaker) и использования Portable Update, чтобы управлять своими обновлениями вручную, как в 2001 году когда пользователи эксплуатировали Windows XP.