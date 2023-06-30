Исследователи отмечают, что это не новая группа, а развитие "устоявшейся зрелой организации".

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Специалисты по безопасности отмечают удивительное сходство между 8Base и RansomHouse. Исследователи столкнулись с RansomHouse еще в 2022 году, когда вымогатели заявили, что украли 450 ГБ данных у AMD.

Обе группы фактически имеют одинаковые записки о выкупе и воздерживаются от использования какого-либо единственного варианта вредоносного ПО. Однако с этим последним пунктом исследователи потенциально наткнулись на более раннюю версию программы-вымогателя 8Base и записку о выкупе, которая на самом деле была программой-вымогателем Phobos.

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Независимо от того, являются ли они одной и той же группой, рынок программ-вымогателей по-прежнему набирает обороты, даже если они уже не так регулярно появляются в основных СМИ. Учитывая это, организации не должны ослаблять бдительность.