Компания Elgato перешла на вариант freemium для своего приложения Stream Deck Mobile, которое предоставляет функциональные возможности аксессуара Stream Deck для смартфонов и планшетов в виртуальной форме.

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Пользователи iPhone и iPad, ранее использовавшие freemium только в форме подписки, теперь имеют доступ к базовой бесплатной версии, похожей на Stream Deck Mini. Между тем, более полнофункциональная версия Pro по-прежнему доступна за ежемесячную плату.

"Stream Deck - это гораздо больше, чем просто физическое устройство", - заявляет Кристиана Геринг, руководитель группы разработки мобильных приложений в Elgato. "Это мощная экосистема, которая позволяет миллионам пользователей выполнять практически любой рабочий процесс. С этим обновлением мы рады перенести ту же технологию в виртуальное пространство, упрощая задачу и экономя время, используя iPhone или iPad - и все это бесплатно".

Приложение Stream Deck Mobile доступно как для iOS, так и для Android, но только устройства Apple имеют доступ к бесплатной версии. Это может измениться в будущем, но сегодняшнее объявление не проливает света на то, когда версия freemium перейдет и на Android. В Твиттере Elgato объяснила, что они это "небольшая команда, и она должна расставить приоритеты" в разработке, и что она "надеется добавить новые функции, подобные этой, в Android в будущем".

Elgato сообщает, что мобильное приложение Steam Deck теперь встроено в iPadOS, что позволяет ему лучше использовать преимущества большего дисплея.

"Благодаря многозадачности iPad пользователи могут запускать Stream Deck Mobile вместе со своими любимыми приложениями и веб-сайтами или даже запускать две клавиатуры Stream Deck Mobile бок о бок, что дает им доступ к 128 клавишам одновременно (требуется подписка Pro)", - заявляет Elgato.

Stream Deck Mobile не требует наличия у вас Stream Deck, но вам необходимо загрузить и установить программное обеспечение на свой ПК, чтобы использовать мобильное приложение. Настройка проста - мобильное приложение сканирует вашу сеть в поисках вашего ПК. Найдя, вы можете настроить горячие клавиши в настольном приложении, и они появятся в мобильной версии.

Теперь вы можете бесплатно настроить до шести горячих клавиш на своем iPhone или iPad. Бесплатная версия также поддерживает неограниченное количество действий и сотни плагинов.

"Сейчас пользователи могут переключаться между темным и светлым режимами, управлять поворотом клавиатуры и изучать плагины и профили сообщества на Elgato Marketplace", - объясняет Elgato .

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Если нового бесплатного уровня Stream Deck Mobile недостаточно, пользователи могут подписаться на уровень Pro за 2,99 долларра в месяц или со скидкой в размере 24,99 долларов в год. Существует также вариант одноразовой пожизненной лицензии стоимостью 49,99 долларов.