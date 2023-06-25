Амджад Ханиф из YouTube сообщил The Verge, что компания уже тестирует инструмент с сотнями ютуберов.

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Aloud ранее был экспериментальным продуктом Google Area 120, который "помогает ютуберам расшифровывать, переводить и озвучивать свои видео" с английского на испанский или португальский. Это может быть сделано автоматически после того, как ютубер загрузит видео, а затем просмотрит и отредактирует стенограмму по мере необходимости. Затем Aloud сделает остальную часть работы, преобразуя эту расшифровку на целевой язык и создавая дубляж.





YouTube и Aloud также надеются включить дублирование на несколько новых языков в ближайшем будущем по мере расширения платформы. В то время как испанский и португальский являются двумя основными языками, мы можем ожидать, что хинди станет следующим крупным дополнением к Aloud.





Точно так же, как создателям не нужно много работать для реализации этой функции, зрителям не сложно получить доступ к дублированным видео. В любом из встроенных видео выше вы можете получить доступ к версии на испанском (или другом языке), щелкнув шестеренку в правом нижнем углу и выбрав язык звуковой дорожки.

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В целом, эта технология впечатляет и поможет объединить сообщества единомышленников и сократить цифровое неравенство.