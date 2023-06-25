Эти машины должны иметь определенные аппаратные характеристики, чтобы получить бренд X.

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Хотя в Chrome OS есть функции для опытных пользователей, такие как приложения Steam и Linux, покупателям сложно понять, сможет ли Chromebook, который они присматривают, их запускать. В линейке Chromebook X будет четко указано, какие ноутбуки способны выполнять высокопроизводительные локальные вычисления.

Мы ожидаем, что харктеристики ноутбуков Х будут включать минимальные пороговые значения для оперативной памяти, качества веб-камеры и функций дисплея. Компьютеры Chromebook X должны быть построены на одной из четырех аппаратных платформ с высокопроизводительными процессорами x86: AMD Zen 2+ (Skyrim), AMD Zen 3 (Guybrush) или Intel Core 12th Gen (Brya & Nissa). Чипы Nissa - это Intel N-серии, которые обычно имеют ценовой диапазон 350-550 долларов. Таким образом, не все устройства Chromebook X будут заменой Pixelbook за 1000 долларов.

Эти более мощные ноутбуки будут иметь маркировку X на корпусе, а также на экране загрузки вместо стандартного логотипа Chrome OS. Это намного понятнее, чем поставить RGB-клавиатуру на Chromebook, чтобы превратить его в игровой ноутбук.

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К сожалению, нет никаких указаний на то, что Chromebook X будут новыми ноутбуками производства Google. Компания не производила собственных Chromebook со времен Pixelboook Go в 2019 году. Компания согласилась позволить Samsung и Asus производить высокопроизводительные Chromebook, но возможно успешная инициатива Chromebook X побудит Google вновь выпускать ноутбуки.