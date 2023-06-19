Изображение, опубликованное MySmartPrice, показывает телефон без зазора между створками в закрытом состоянии.

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Samsung - один из немногих производителей, которые серьезно относятся к складным устройствам, начиная с 2019 года выпуская как минимум по одному устройству в год. Все складные устройства в стиле планшетов в линейке Z Fold имеют одинаковую базовую конструкцию шарнира, которая оставляет зазор между двумя половинками.

На фото предполагаемый Z Fold 5 окрашен в светло-голубой цвет, что является хорошим отличием от темно-зеленого, красного и черного, которые Samsung использовала в течение последних нескольких лет. Внутренний складной экран имеет очень минимальные рамки, и он по-прежнему будет поддерживать S Pen. Однако ракурс фото не позволяет видеть дисплей на передней крышке.

Шарнир Z Fold 4 намного шире, чем остальная часть телефона.

Обратите внимание на форму телефона в закрытом состоянии. Нынешний Z Fold 4 сужается наружу со стороны петель, которая на несколько миллиметров толще, чем противоположный конец. Это дает телефону заметный зазаор между половинками экрана. Переход к новому шарниру позволит сделать зазор между основным дисплем менее заметным.

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В остальном просочившееся изображение выглядит как тот же дизайн Z Fold, который продается в течение последних нескольких лет. Мы ожидаем, что этот телефон будет иметь чип Snapdragon 8 Gen 2, 7,6-дюймовый внутренний экран и внешний 6,2-дюймовый дисплей. Ходят слухи, что после презентации 26 июля релиз состоится 11 августа. Обычно Samsung предоставляет лучшие скидки, бонусы и стоимость обмена для тех, кто сразу делает предварительный заказ устройства. Galaxy Z Fold 4 стоил 1800 долларов, и мы ожидаем, что Fold 5 будет бллизким по цене.