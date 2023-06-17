Иннтерфейс Steam получил новые диалоговые окна, меню, шрифты и цвета.

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Цель состояла в том, чтобы "внести визуальные улучшения и удобства использования в Steam", что можно увидеть в новом главном верхнем и нижнем колонтитуле Steam, меню "Настройки" и диспетчере скриншотов экрана. Конечно, изменения не ограничиваются этими элементами, но именно здесь они выделяются больше всего.

В уведомлениях маленький зеленый колокольчик загорается теперь только тогда, когда что-то совершенно новое еще не прочитано.



Переходя к играм, теперь есть переработанный внутриигровой оверлей с расширенными возможностями и настройками в сочетании с удобной панелью инструментов. Вы можете перемещать элементы, добавлять или удалять панели и вкладки по мере необходимости, чтобы сделать оверлей в игре полезным для вас. Это также связано с новой функцией "Заметки", поэтому вы можете быстро и легко записывать информацию. Однако они не ограничиваются текстом и вы можете добавлять изображения. Вся ваша информация загружается в облако, поэтому ваши заметки всегда с вами. Затем вы можете прикрепить их к своей игре, чтобы они оставалась доступными во время игры, или сделать это с любой другой вкладкой, если вы того пожелаете.

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Valve провела некоторые изменения кодировки Steam, чтобы обеспечить лучший обмен кодом между клиентом Steam для ПК, режимом Big Picture и Steam Deck. Это позволит команде разработчиков быстрее внедрять функции или исправления, например те, которые реализованы в этом обновлении и одновременно применяются в Steam Deck. Также была проведена некоторая техническая работа над версиями Steam для Mac и Linux, чтобы они тоже работали быстрее.