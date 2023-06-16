реклама
Как мы уже отмечали, компьютерные геймеры все больше переходят на более доступные графические процессоры. Покупатели для видеокарт высшего уровня, таких как GeForce RTX 4090 или Radeon RX 7900 XTX есть, но как постоянно показывает обзор оборудования Steam, наиболее популярными являются более доступные модели.
Согласно последним результатам опроса, более 1 из 10 геймеров Steam обходятся далеко не новыми графическими картами GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1060. Следующей по популярности среди видеокарт является GeForce RTX 3060, за ней следует мобильный вариант, а затем GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1050 Ti и GeForce RTX 3060 Ti в указанном порядке.
Radeon RX 7600 считается единственной видеокартой последнего поколения стоимостью до 300 долларов на сегодняшний день.
NVIDIA критиковали за экономию на видеопамяти, на что AMD обращала внимание в различных маркетинговых кампаниях. Тем не менее, это не является проблемой для более доступного графического процессора, который будет нацелен на игры с разрешением 1080p. Обратите внимание, что AMD Radeon RX 7600 также имеет 8 ГБ видеопамяти, но одним из преимуществ GeForce RTX 4060 является доступ к технологии NVIDIA DLSS 3, которая является эксклюзивной для Ada Lovelace.