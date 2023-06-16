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AMD предлагает не только интегрированную графику RDNA 3 на этих процессорах. Этот набор тестов был выполнен с мобильным графическим процессором GeForce RTX 4070, и AMD отмечает, что ноутбук на базе процессора Intel имеет более крупный корпус.
Компания заявляет, что ноутбуки с этими процессорами могут работать до 9 часов без подзарядки при воспроизведении видео. Это создает конкуренцию некоторым гораздо менее производительным Chromebook на базе ARM.
Около двух третей презентации AMD об этих процессорах было посвящено разговору об искусственном интеллекте и о том, как процессоры Ryzen 7040HS могут его ускорить. На борту всех процессоров "HS" есть ускоритель искусственного интеллекта с архитектурой XDNA, и AMD хочет объяснить, что прямо сейчас у ускорителя есть реальные приложения.
Одно из критических замечаний по поводу оборудования графического процессора AMD заключается в том, что набор программ для ИИ довольно слабый. Очень много самого популярного ПО для периферийного ИИ работает на платформе PyTorch, и AMD ее не поддерживает. Ситуация должна изменится к четвертому кварталу этого года. AMD планирует создать полностью унифицированный набор программ для искусственного интеллекта, поддерживающий процессоры, графические процессоры и ускорители XDNA.