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AMD представила семейство процессоров Zen 4 Ryzen 7000 PRO
для корпоративных ноутбуков и настольных ПК
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Новая линейка включает в себя процессоры как для ноутбуков, так и для настольных ПК, и хотя последние основаны на знакомом чипе Raphael, первые основаны на новом и интересном кристалле Phoenix.

AMD анонсировала чипы этой серии еще на выставке CES, около полугода назад. За это время потребительские компоненты медленно проникли на рынок, в то время как AMD работала над совершенствованием своей платформы.

На подходе шесть процессоров Ryzen 7000 PRO для ноутбуков, три из которых представляют собой модели "HS" с TDP от 35 до 54 Вт (в зависимости от конфигурации производителя), а три из них - модели "U" с TDP 15-28 Вт. Три чипа "HS" имеют восемь ядер ЦП Zen 4 с поддержкой SMT и тактовую частоту до 5,2 ГГц.

Между тем, остальные три процессора имеют  на два ядра меньше и более низкую тактовую частоту. Также вполне вероятно, что в некоторых из этих процессоров отсутствует блок ИИ Ryzen, встроенный в кристалл Phoenix, но AMD не уточняет, какие чипы его получают, а какие нет. Компания просто заявляет, что блок "Ryzen AI" доступен на "некоторых моделях". 

На приведенном выше слайде сравнивается Ryzen 7 PRO 7840U с тремя процессорами Intel мощностью 28 Вт и показано, что процессор AMD в целом выходит вперед. AMD утверждает, что ее чип в среднем на 17% быстрее в общих тестах производительности процессора и системы.

Компания также сравнивает один из своих процессоров с SoC Apple M2 Pro. Сравнение не такое благоприятное, как с ЦП Intel, но собственные цифры AMD говорят о преимуществе. 

Конечно, ЦП PRO будет использоваться для профессиональных вычислений, поэтому AMD провела ряд тестов производительности на Ryzen 9 PRO 7940HS и напрямую сравнила их с Core i9-13900H. Опять же, в собственных тестах AMD он выходит вперед. Примечательно, что некоторые из этих задач масштабируемы для нескольких ядер, например NAMD, а Core i9-13900H имеет на целых шесть ядер ЦП больше, чем процессор AMD. Конечно, восемь из них - крошечные E-ядра, которые мало помогают в такой задаче как NAMD.

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Также представлены процессоры Ryzen PRO для настольных ПК. Показаны три чипа, по одному из семейств Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9. Внимательные могут заметить сходство этих трех чипов с 65-ваттными процессорами Ryzen 7000 "не X", выпущенными еще в январе. Действительно, они идентичны, за исключением того факта, что это процессоры PRO и следовательно поддерживают набор технологий AMD PRO.

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#amd #zen 4 ryzen 7000 pro
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