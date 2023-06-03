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Также ожидается второй SKU с большим объемом памяти, хотя Meta* не сообщила, какой емкости и сколько это будет стоить. Мы узнаем об этом наверняка во время Meta* Connect 27 сентября 2023 года, когда Meta* обещает "многое сообщить" на мероприятии. Это также означает, что розничная доступность, вероятно, появится в октябре или ноябре (если только компания не выпустит гарнитуру во время Meta* Connect).
Meta* позиционирует Quest 3 как свою самую мощную гарнитуру на сегодняшний день. Нам придется подождать несколько недель, чтобы получить дополнительные подробности, но тем временем компания заявляет, что Quest 3 готова стать первой гарнитурой, работающей на чипсете Snapdragon следующего поколения, над которым она сотрудничала с Qualcomm.
"Этот чипсет Snapdragon следующего поколения обеспечивает более чем вдвое большую графическую производительность по сравнению с графическим процессором Snapdragon предыдущего поколения в Quest 2, а это означает, что вы получите более плавную работу и невероятно четкую детализацию в иммерсивных играх", - заявляет Мета*.
В дополнение к тому, что гарнитура следующего поколения будет быстрее, чем Quest 2, она будет иметь более высокое разрешение и на 40 процентов более тонкую оптическую систему. Она также может похвастаться машинным обучением и пространственным пониманием для облегчения работы со смешанной реальностью.
Meta* также переработала контроллеры, которые теперь оснащены тактильными сенсорами Tru Touch.
Quest 2 становится быстрее и дешевле
Интересно, что Meta* снижает цену на Quest 2 и предлагает обновление программного обеспечения, которое обещает более высокую производительность. Начиная с 4 июня Quest 2 будет стоить 299,99 долларов за модель на 128 ГБ и 349,99 долларов за модель на 256 ГБ. Это снижение цен на 100 и 80 долларов по сравнению с текущими рекомендованными розничными ценами.
Конечно, называть это "снижением цен" несколько тяжело. В июле прошлого года Meta подняла цену на Quest 2 по сравнению с первоначальной, увеличив стоимость 128 ГБ версии на 100 долларов до 399,99 долларов и 256 ГБ до 499,99 долларов.
Несмотря на это, приятно видеть, что все еще востребованная Quest 2 становится более доступной. Кроме того, Meta* сообщает, что предстоящее обновление программного обеспечения повысит производительность процессора до 26 процентов в Quest 2 и Quest Pro, а скорость графического процессора увеличится на 19 процентов по сравнению с Quest 2 и на 11 процентов для Quest Pro.
"Поскольку разработчики пользуются этими изменениями, вы можете ожидать более плавного игрового процесса, более отзывчивого пользовательского интерфейса и более богатого контента на обеих гарнитурах. И мы включаем масштабирование динамического разрешения как для Quest 2, так и для Quest Pro, чтобы игры и приложения могли воспользоваться преимуществами повышенной плотности пикселей без потери частоты кадров", - заявляет Мета*".
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидацииили запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»