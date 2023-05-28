Технологический гигант начинает предоставлять доступ к своим технологиям тем, кто подписался на ранний доступ.

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Искусственный интеллект (ИИ) покоряет Интернет с помощью таких инструментов, как чат-боты и генеративный ИИ. Поиск Google, как часть экспериментов Google Labs, направлен на то, чтобы вывести поиск в Интернете на новый уровень, предоставив более глубокий метод поиска информации во всемирной паутине. Также в Google Labs для тестирования доступны советы по написанию кода и добавлению ссылок в Google таблицы.

Любой, кто подписался на тестирование новой технологии Google Labs в первый день, должен получить электронное письмо с уведомлением о том, что теперь у него есть доступ. Для доступа необходимо использовать браузер на базе Chrome, например Google Chrome, быть старше 18 лет и иметь личную учетную запись Google (учетные записи Google Workspace не подходят).

После получения приглашения в Лаборатории Google пользователям предлагается принять участие в трех доступных экспериментах (см. выше). Пользователи могут отключить эксперимент позже, открыв браузер Chrome с отключенным режимом инкогнито, нажав "Новая вкладка +" в правом верхнем углу страницы, щелкнув значок "Лаборатории" в правом верхнем углу страницы, а затем просто отключив эксперимент.

Search Generative Experience (SGE) помогает пользователям быстрее выполнять поиск с помощью обзоров на основе ИИ, а также полезной информации, позволяющей задавать дополнительные дополнительные вопросы. Пользователям рекомендуется оставлять отзывы при использовании SGE, щелкая значок !палец вверх" или "палец вниз" в правом нижнем углу обзора.

При поиске тем по Javascript, Python и т. д. будут отображаться подсказки по написанию кода.

Когда опция "Добавить в таблицы" включена, пользователю просто нужно навести указатель мыши на результат поиска на веб-странице, чтобы добавить его в совместную электронную таблицу. Этот конкретный эксперимент доступен только через браузер Google Chrome.

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